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05:54 22.03.2024

РФ масовано обстрілює Україну балістикою, зокрема ракетами Х-22 - Повітряні сили ЗСУ

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РФ масовано обстрілює Україну балістикою, зокрема ракетами Х-22 - Повітряні сили ЗСУ

РФ обстрілює Україну балістикою, зокрема ракетами типу Х-22, частина ракет летить у напрямку західних областей, повідомляють Повітряні сили ЗСУ в п'ятницю вранці.

"Станом на 05:41 крилаті ракети з Вінницької області зайшли в Хмельницьку область", - йдеться в Телеграм-каналі.

"Крилата ракета типу Х-22 на Запоріжжі, напрямок на захід... Аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" на Дніпро", - йшлося в повідомленнях.

Станом на 05.00 ранку ПС ЗСУ повідомили, що зафіксовано зліт ще двох МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижегородської області. Попередні МіГ-31К здійснили посадку.

Раніше було зафіксовано пуски крилатих ракет із літаків Ту-95МС.

Зокрема, зазначалося, що "пуски крилатих ракет зафіксовано з району Каспійського моря. Розрахунковий час входження в повітряний простір України близько 05.00".

 

 

Теги: #рф #україна #обстріл

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