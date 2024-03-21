Події

20:48 21.03.2024

На виборах до Європарламенту обиратимуть наступне покоління політиків – євродепутат

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На виборах до Європарламенту обиратимуть наступне покоління політиків – євродепутат

Вибори Європарламенту, які відбудуться в червні 2024 року, дуже особливі в історичному вимірі - на них обиратимуть наступне покоління європейських політиків, заявив депутат Європейського парламенту (Фінляндія), голова парламенту Фінляндії у 2011-2015 роках Ееро Гейнялуома (Eero Heinäluoma).

"Під час повномасштабної війни в Україні Євросоюз є геополітичним гравцем. Необхідно, щоб він розумів свої зобов'язання щодо підтримки України", - сказав євродепутат під час 16-го щорічного Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Він також зазначив, що "Європа - це не лише фортеця, вона має бути домом з відчиненими дверима для всіх, хто хоче приєднатися".

Гейнялуома зазначив, що важливо, щоб Україна мала здатність і сили втілити свої євроінтеграційні прагнення та нарешті стати повноправним членом ЄС.

21-22 березня відбувається 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України.

Теги: #яценюк #вибори #європарламент #думка #відкрий_україну #кбф

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