На виборах до Європарламенту обиратимуть наступне покоління політиків – євродепутат

Вибори Європарламенту, які відбудуться в червні 2024 року, дуже особливі в історичному вимірі - на них обиратимуть наступне покоління європейських політиків, заявив депутат Європейського парламенту (Фінляндія), голова парламенту Фінляндії у 2011-2015 роках Ееро Гейнялуома (Eero Heinäluoma).

"Під час повномасштабної війни в Україні Євросоюз є геополітичним гравцем. Необхідно, щоб він розумів свої зобов'язання щодо підтримки України", - сказав євродепутат під час 16-го щорічного Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Він також зазначив, що "Європа - це не лише фортеця, вона має бути домом з відчиненими дверима для всіх, хто хоче приєднатися".

Гейнялуома зазначив, що важливо, щоб Україна мала здатність і сили втілити свої євроінтеграційні прагнення та нарешті стати повноправним членом ЄС.

21-22 березня відбувається 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України.