Події

14:12 21.03.2024

Два роки тому в боях за Мощун було визначено долю Києва та України – Зеленський

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Два роки тому в боях за Мощун було визначено долю Києва та України – Зеленський

У другу річницю звільнення Київської області від російських окупантів президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять захисників, які загинули під час оборони та звільнення села Мощун, і вручив державні нагороди, повідомила пресслужба Офісу президента.

"Сьогодні ми згадуємо битву, яка відбулася вже два роки тому, але яку ніколи не можна забувати. Той час багато в чому визначив долю Української держави. Саме тут, у боях за Мощун, і неподалік, у боях за Гостомель, за Ірпінь, за інші міста й села Київщини, була визначена доля України та української столиці. Тоді вдалося не просто не пустити російську армію в Київ. Тоді всім у світі стало очевидно, якими є українці та що таке путінська Росія", – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що два роки тому світ не вірив в Україну та не розумів зловісної сутності Росії, але побачив силу єднання наших людей, хоробрість та ефективність українських воїнів. "Все тоді змінилося – у лютому – березні 22-го, саме в таких битвах, у таких проявах героїзму наших людей і ницості нашого ворога. У нас тоді ще не було такої сильної зброї, яка є зараз, але в нас уже тоді було головне – це сміливість людей та вміння українців зробити правильний вибір. Вибір заради України, заради людяності, заради перемог у боротьбі проти російського зла. Я дякую всім, хто тоді захистив Київ. Дякую всім, хто б’ється заради нашої держави, нашої незалежності, наших людей", - сказав він.

Теги: #память #мощун

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