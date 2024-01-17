Медицина

18:38 17.01.2024

У Мощуні Київської області відновили зруйнований окупантами пункт надання медпослуг - ОВА

1 хв читати

У населеному пункті Мощун Київської області завершили відновлення пункту надання медичних послуг, який був зруйнований окупантами, повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

"Облаштувати новий "Пункт здоров'я" допомогли міжнародні партнери. Зокрема, фонд "Партнерство за сильну Україну" за підтримки урядів Великої Британії, США, Канади, Швеції, Швейцарії та Фінляндії. Будівлю повністю відновили, встановили мобільну сонячну станцію, побудували котельню, облаштували територію. У закладі є все необхідне обладнання. Зокрема, ліцензійний телемедичний комплекс", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Щодня в "Пункті здоров'я" працюють фельдшер і медсестра. Щотижня пацієнтів приймає сімейний лікар, проводиться забір біоматеріалу.

"Тепер жителі Мощуна можуть пройти УЗД-діагностику. Також організовано консультативні прийоми фахівців Національної академії медичних наук України. Такі прийоми організовані у всій області", - наголошується в повідомленні.

Голова Київської ОВА Руслан Кравченко подякував директору Фонду "Партнерство за сильну Україну" Метью Вотерфілду за допомогу у відновленні медзакладу.

Теги: #медпункт #мощун

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:11 15.08.2023
Відновлення Мощуна потребує затвердження його генплану - голова КОВА

Відновлення Мощуна потребує затвердження його генплану - голова КОВА

14:55 21.03.2023
Звільнення Мощуну стало одним із переломних моментів у боротьбі українців і початком кінця ворога - Зеленський

Звільнення Мощуну стало одним із переломних моментів у боротьбі українців і початком кінця ворога - Зеленський

15:20 18.02.2014
Під час сутичок загинули троє людей, понад 100 поранені, стверджує лікар Ольга Богомолець

Під час сутичок загинули троє людей, понад 100 поранені, стверджує лікар Ольга Богомолець

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні зберігається неепідемічний рівень захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 - головний санлікар

Рада легалізувала медичний канабіс

МОЗ ініціює самоврядування у сфері охорони здоров'я у форматі створення 5 самоврядних організацій

На Вінниччині ліквідовано спалах гепатиту A

Спричинений війною високий рівень стресу може провокувати напади переїдання й ендокринні порушення - думка

ОСТАННЄ

Заяви до НСЗУ на контрактування за програмою реімбурсації на 2024 рік подали майже 1300 аптек

Майже 51% імпортерів ліків за підсумками 9 міс.-2023 р. не мали ліцензій - Рахункова палата

Понад 3000 українських пацієнтів доправлено до європейських клінік від початку повномасштабної війни

Від початку епідсезону в Україні зафіксовано понад 122 тис. випадків COVID-19, і майже 600 летальних випадків - МОЗ

В Україні зберігається неепідемічний рівень захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 - головний санлікар

В Іспанії запроваджують обов'язкове носіння масок у медзакладах через зростання кількості випадків грипу та COVID-19

Майже 330 українських клінік можуть надавати телемедичні консультації - МОЗ

Тренінги першої допомоги ТЧХУ з початку війни пройшли понад 185 тис. осіб

Від початку війни РФ пошкодила в Україні понад 1 500 об'єктів медзакладів, іще 195 зруйновані повністю

Через е-каталоги Prozorro Market лікарні у 2023 році заощадили 473 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА