У Мощуні Київської області відновили зруйнований окупантами пункт надання медпослуг - ОВА

У населеному пункті Мощун Київської області завершили відновлення пункту надання медичних послуг, який був зруйнований окупантами, повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

"Облаштувати новий "Пункт здоров'я" допомогли міжнародні партнери. Зокрема, фонд "Партнерство за сильну Україну" за підтримки урядів Великої Британії, США, Канади, Швеції, Швейцарії та Фінляндії. Будівлю повністю відновили, встановили мобільну сонячну станцію, побудували котельню, облаштували територію. У закладі є все необхідне обладнання. Зокрема, ліцензійний телемедичний комплекс", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Щодня в "Пункті здоров'я" працюють фельдшер і медсестра. Щотижня пацієнтів приймає сімейний лікар, проводиться забір біоматеріалу.

"Тепер жителі Мощуна можуть пройти УЗД-діагностику. Також організовано консультативні прийоми фахівців Національної академії медичних наук України. Такі прийоми організовані у всій області", - наголошується в повідомленні.

Голова Київської ОВА Руслан Кравченко подякував директору Фонду "Партнерство за сильну Україну" Метью Вотерфілду за допомогу у відновленні медзакладу.