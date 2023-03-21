Звільнення Мощуну стало одним із переломних моментів у боротьбі українців і початком кінця ворога - Зеленський

Звільнення Збройними силами України села Мощуну (Київська область) рік тому стало одним із переломних моментів у боротьбі українців і початком кінця російського агресора, заявив президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляє пресслужба глави держави, у вівторок Зеленський узяв участь у церемонії вшанування пам'яті захисників України, які загинули під час оборони та звільнення села Мощуну від російських окупантів.

За словами президента, битва за Мощун стала одним із поворотних моментів в історії сучасної України.

"Я разом з усіма вами сьогодні тут, де рік тому відбувалися події такого масштабу й такого значення. Це битва за Мощун – невелике село, яке стало місцем великої відваги, великого подвигу наших великих людей. Ваших великих рідних і близьких. Невелике село біля Києва, що стало його великим щитом", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що українські військові тричі не допустили спроб окупантів прорватися до Києва.

"Втримавши Мощун, ми захистили столицю. Не впали. Вистояв Київ, а з ним – і вся Україна", - сказав президент.

"Розгром російського угруповання, що наступало, в Мощуні став одним із поворотних моментів боротьби України за свою свободу й початком кінця ворога. А 21 березня 2022 року – важливий день, який додав нам віри й сили, день, коли ми почали звільнення своїх земель, почали гнати загарбників з України", - додав глава держави.

Він також нагадав, що після переможної битви за Мощун було визволено низку інших населених пунктів України: Макарів, Ірпінь, Гостомель, Бородянку, Ворзель, Бучу, Ягідне, Тростянець, Охтирку, а згодом усю Київську, Чернігівську, Житомирську, Сумську області, Балаклію, Ізюм, Херсон.

Зеленський висловив подяку захисникам, захисницям і всім, хто допоміг звільнити українські землі. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять тих, хто зробив можливим визволення Київщини та інших українських територій ціною власного життя.

Президент також вручив державні нагороди, ордени та медалі військовослужбовцям Сил оборони України.