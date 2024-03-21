Депутати Київради Брагінський і Кушнір складають свої повноваження - Кличко

Депутати фракції "УДАР" у Київській міській раді Віктор Брагінський та Ілля Кушнір складають свої депутатські повноваження, повідомив лідер партії "УДАР", мер Києва Віталій Кличко.

"Свої депутатські повноваження складають двоє депутатів фракції "УДАР" у Київраді. Віктор Брагінський – після резонансного розслідування журналістів Bihus.Іnfo. Далі оприлюдненими фактами займатимуться правоохоронні органи. Та Ілля Кушнір, який надто рідко відвідував засідання Київради", - написав Кличко в телеграмі.

Як повідомлялося, 14 березня Кличко оголосив про те, що має намір відсторонити начальника КП "Київський метрополітен" Брагінського від виконання обов'язків після розслідування журналістів Bihus.info. Журналісти проаналізували декларації Брагінського і з'ясували, що його родичі купують дорогі квартири і землю, що не відповідає їхнім доходам. Журналісти також виявили, що той у деклараціях не відображав достовірну інформацію.

15 березня Брагінський написав заяву на звільнення, а 18 березня Кличко звернувся до правоохоронців оперативно і відкрито для громадськості розслідувати інформацію про факти, оприлюднені Bihus.Info щодо Брагінського.

20 грудня 2023 року голова холдингової компанії "Київміськбуд" Ігор Кушнір заявив, що йде з посади голови правління - президента компанії після 12 років роботи. Перед цим за підсумками аудиту "Київміськбуду", проведеного компаніями ДП "Бейкер Тіллі Україна Консалтинг", ТОВ "Аудиторська фірма НХД-АУДИТ" і ТОВ "Ернст енд Янг", було встановлено відсутність ознак дій із доведення підприємства до банкрутства, приховування фактів фінансової неспроможності або здійснення масових операцій пов'язаними особами. Водночас аудитори встановили, що діяльність "Київміськбуду" була порушена через зовнішні чинники - COVID-19, повномасштабну війну, фактор "Укрбуду". Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд", згідно з даними НКЦПФР, є Київська міськрада (80%).