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11:12 21.03.2024

Затримано запорізьку студентку, яка шпигувала за працівниками СБУ і коригувала ворожі удари по місту

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Затримано запорізьку студентку, яка шпигувала за працівниками СБУ і коригувала ворожі удари по місту

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Запоріжжі студентку місцевого вишу, яка працювала на російських окупантів: намагалася шпигувати за працівниками СБУ і коригувала ракетні удари по підприємствах оборонного комплексу Запорізької області.

"Встановлено, що на замовлення фсб рф фігурантка шпигувала за місцевими співробітниками СБУ, щоб встановити запасні пункти дислокації Служби. За наявною інформацією, у подальшому ворог планував використати цю інформацію для підготовки ракетних ударів", - йдеться в повідомленні СБУ в четвер.

За інформацією української спецслужби, зловмисниця також намагалася встановити точні координати підприємств, які задіяні в оборонно-промисловому комплексі України. "Для цього вона отримувала від окупантів орієнтовні геолокації оборонних заводів, а потім поблизу них проводила дорозвідку на місцевості. Під час стеження фігурантка фіксувала максимум інформації про об’єкти: від режиму їхньої роботи до інтенсивності руху вантажної техніки на відкритій території цехів", - уточнюється в повідомленні.

У СБУ повідомляють, що спільниця ворога - 19-річна студентка місцевого університету, яка потрапила в поле зору ФСБ восени 2023 року. Як наголошують у відомстві, дівчина "втемну" використовувала своїх друзів та одногрупників, у яких під час дружніх розмов розпитувала необхідну їй інформацію.

"За її наводкою загарбники сподівалися завдати прицільних ракетно-дронових ударів по виробничих підприємствах", - інформують у спецслужбі.

СБУ затримала зловмисницю на етапі збору розвідувальної інформації.

Згідно з повідомленням, дівчину дистанційно завербували через її хрещену - колаборантку, яка входить до керівного складу окупаційної адміністрації РФ в одному з тимчасово захоплених міст Запорізької області. Саме через неї російська спецслужба давала вказівки та приймала звіти про виконані завдання.

Затриманій повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Вона перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення. 

Теги: #сбу #запоріжжя #студентка #затримання #агент_фсб

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