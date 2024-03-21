Без світла в Київській області через нічний ракетний удар РФ залишаються 1700 споживачів - Міненерго

Унаслідок падіння уламків російської ракети, збитої під час нічної повітряної атаки, пошкоджено обладнання електромереж у Київській області, внаслідок чого без світла залишаються 1700 споживачів, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його повідомленням у телеграм-каналі, тривають відновлювальні роботи.

Унаслідок обстрілів також відключилися повітряні лінії в Чернігівській області - одномоментно знеструмлено майже 800 споживачів у 10 населених пунктах.

Крім того, є відключення газопостачання через обстріли військ РФ. Так, у Харківській області через пошкодження газорозподільних мереж без газу залишилися понад 600 абонентів, у Сумській через пошкодження надземного розподільного газопроводу - 30 споживачів.