Окупанти обстрілювали міста і села Херсонщини за добу, є поранені

Російські війська за добу обстріляли міста і села Херсонської області, четверо людей поранені, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Берислав, Гаврилівку, Червоний Маяк, Золоту Балку, Осокорівку, Тягинку, Зимівник, Томину Балку, Кізомис, Козацьке та місто Херсон. 4 людини дістали поранення", - ідеться в його телеграм-каналі.

За словами Прокудіна, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, унаслідок чого пошкоджено 2 багатоповерхівки і 17 приватних будинків. Також було зафіксовано влучання в навчальний заклад, адмінбудівлю, дитячий садок, господарську споруду та автомобіль.