Події

07:48 21.03.2024

ППО ліквідувала 31 ворожу ракету в межах Київської області

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ППО ліквідувала 31 ворожу ракету в межах Київської області

Сили ППО ліквідували 31 ворожу ракету, зокрема, 2 балістичні та 29 крилатих, у межах Київської області, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 21 березня 2024 року противник атакував двома балістичними/аеробалістичними ракетами "Іскандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинджал", а також 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555 з 11 стратегічних бомбардувальників. Ту-95МС (райони пусків - Волгодонськ, Енгельс - рф)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ракети заходили з півночі, основний напрямок удару - Київ.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі Сил оборони України, додали в командуванні.

"У результаті успішної бойової роботи всі ворожі ракети було збито в Київській області", - зазначили в Повітряних силах.

 

 

 

Теги: #рф #обстріл #повітряні_сили

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