ППО ліквідувала 31 ворожу ракету в межах Київської області
Сили ППО ліквідували 31 ворожу ракету, зокрема, 2 балістичні та 29 крилатих, у межах Київської області, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"У ніч на 21 березня 2024 року противник атакував двома балістичними/аеробалістичними ракетами "Іскандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинджал", а також 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555 з 11 стратегічних бомбардувальників. Ту-95МС (райони пусків - Волгодонськ, Енгельс - рф)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ракети заходили з півночі, основний напрямок удару - Київ.
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі Сил оборони України, додали в командуванні.
"У результаті успішної бойової роботи всі ворожі ракети було збито в Київській області", - зазначили в Повітряних силах.