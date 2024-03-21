Події

05:53 21.03.2024

Падіння уламків збитих ракет зафіксовано у трьох районах Києва, є пошкодження

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Падіння уламків збитих ракет зафіксовано у Святошинському, Шевченківському та Подільському районах Києва, є пошкодження, повідомляє київська міська військова адміністрація.

Зокрема, за попередньою інформацією, внаслідок ракетного удару:

- у Святошинському районі уламки пошкодили у будівлі дошкільного навчального закладу; зафіксовано ушкодження багатоповерхового житлового будинку;

- у Шевченківському районі також пошкодження багатоповерхового житлового будинку із загорянням квартири; за іншою адресою є інформація про спалах авто;

- у Подільському районі падіння уламків на територію нежитлової забудови; також падіння уламків на дах будинку.

Усі екстрені служби працюють на місцях подій, зазначили у військовій адміністрації.

Інформація оновлюється та уточнюється.

При цьому, у відомстві наголосили, що наразі повітряна тривога триває, закликавши мешканців перебувати в укриттях.

Джерело: https://t.me/VA_Kyiv/5139

Теги: #україна #київ #ракети #наслідки

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