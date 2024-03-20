Зеленський провів зустріч із Салліваном

Президент України Володимир Зеленський у середу провів зустріч із радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном під час його візиту до Києва.

"Ввечері провів зустріч із Джейком Салліваном, радником президента США з питань національної безпеки. Дуже змістовна, цілком конкретна розмова – і про оборону взаємодії, і про загальні політичні результати, яких ми маємо досягти", - повідомив президент у відеозверненні.

Зеленський подякував Америці за підтримку українців, а також підкреслив, що "це життєво важливо, щоб американське лідерство залишалося міцним та міцним у захисті міжнародного правопорядку".

"Ми повинні бути стійкими різним викликам. Ми повинні бути далекобійними, щоб здолати Путіна, а не перебувати в ситуації, коли сумніви в міцності Заходу допомагають цьому божевільному. Путін має програти, і це питання життя та смерті для демократичного світу. Коли він програє, демократичний світ отримає гарну перспективу на покоління наперед", - сказав він.

Раніше Джейк Салліван провів зустріч із керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком та провів брифінг для представників ЗМІ.