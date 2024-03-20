Події

23:20 20.03.2024

Зеленський провів зустріч із Салліваном

1 хв читати
Зеленський провів зустріч із Салліваном

Президент України Володимир Зеленський у середу провів зустріч із радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном під час його візиту до Києва.

"Ввечері провів зустріч із Джейком Салліваном, радником президента США з питань національної безпеки. Дуже змістовна, цілком конкретна розмова – і про оборону взаємодії, і про загальні політичні результати, яких ми маємо досягти", - повідомив президент у відеозверненні.

Зеленський подякував Америці за підтримку українців, а також підкреслив, що "це життєво важливо, щоб американське лідерство залишалося міцним та міцним у захисті міжнародного правопорядку".

"Ми повинні бути стійкими різним викликам. Ми повинні бути далекобійними, щоб здолати Путіна, а не перебувати в ситуації, коли сумніви в міцності Заходу допомагають цьому божевільному. Путін має програти, і це питання життя та смерті для демократичного світу. Коли він програє, демократичний світ отримає гарну перспективу на покоління наперед", - сказав він.

Раніше Джейк Салліван провів зустріч із керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком та провів брифінг для представників ЗМІ. 

Теги: #сша #україна #оборона #посилення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:19 20.03.2024
Харків знову під ворожим ударом

Харків знову під ворожим ударом

23:17 20.03.2024
Зеленський: максимально активно працюємо з партнерами та з внутрішнього виробництва зброї, щоб дати нашим військовим необхідну зброю

Зеленський: максимально активно працюємо з партнерами та з внутрішнього виробництва зброї, щоб дати нашим військовим необхідну зброю

23:13 20.03.2024
Зеленський про черговий удар РФ по Харкову: Партнерам треба зрозуміти, що ППО має захищати життя

Зеленський про черговий удар РФ по Харкову: Партнерам треба зрозуміти, що ППО має захищати життя

21:11 20.03.2024
Україна переможе, якщо вийде з війни вільною, демократичною, суверенною країною - Салліван

Україна переможе, якщо вийде з війни вільною, демократичною, суверенною країною - Салліван

21:06 20.03.2024
Єрмак і Салліван заявляють про продовження підтримки України з боку США

Єрмак і Салліван заявляють про продовження підтримки України з боку США

19:45 20.03.2024
РФ створила "атмосферу страху" на окупованих територіях України, щоб посилити контроль над населенням, яке там проживає, - доповідь ООН

РФ створила "атмосферу страху" на окупованих територіях України, щоб посилити контроль над населенням, яке там проживає, - доповідь ООН

13:45 20.03.2024
Боррель: Щорічний дохід від заморожених російських активів, який може бути використано для України, становить EUR3 млрд

Боррель: Щорічний дохід від заморожених російських активів, який може бути використано для України, становить EUR3 млрд

12:45 20.03.2024
Єврокомісія виплатила перші EUR4,5 млрд Україні - Боррель

Єврокомісія виплатила перші EUR4,5 млрд Україні - Боррель

12:22 20.03.2024
Канада ратифікувала оновлену Угоду про вільну торгівлю з Україною

Канада ратифікувала оновлену Угоду про вільну торгівлю з Україною

02:46 20.03.2024
НБУ вніс зміни до деяких нормативно-правових актів щодо захисту прав споживачів фінпослуг

НБУ вніс зміни до деяких нормативно-правових актів щодо захисту прав споживачів фінпослуг

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Харків знову під ворожим ударом

Зеленський: максимально активно працюємо з партнерами та з внутрішнього виробництва зброї, щоб дати нашим військовим необхідну зброю

Україна здатна виготовляти до 2 млн дронів на рік за підтримки Заходу

Візит спецпредставника Китаю дає обережну надію на участь КНР у саміті миру - Єрмак

Україна переможе, якщо вийде з війни вільною, демократичною, суверенною країною - Салліван

ОСТАННЄ

Україна здатна виготовляти до 2 млн дронів на рік за підтримки Заходу

У ПП "Шегині-Медика" відновлено пропуск легкових автомобілів та автобусів

Візит спецпредставника Китаю дає обережну надію на участь КНР у саміті миру - Єрмак

Нідерланди виділяють понад EUR150 млн на закупівлю боєприпасів для українських F-16

Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по Харкову зросла до восьми - Синєгубов

Комітет із нацбезпеки може закінчити розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію наступного тижня

Нетаньягу не бачить можливості в стислі терміни почати військову операцію в Рафаху

ДОТ підписав договори на харчування для ЗСУ на другий квартал: економія на комплектах становить 2 млрд грн

Польща уклала контракт на постачання з Данії систем захисту для морських фрегатів

Денного ворожого удару по Харкову було завдано протикорабельною ракетою

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА