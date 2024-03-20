Єрмак і Салліван заявляють про продовження підтримки України з боку США

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак отримав від радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана "абсолютно безперечну тезу про двопартійну підтримку Сполучених Штатів".

"Ми точно знаємо, що сьогодні адміністрація президента Байдена, вся команда роблять усе можливе для ухвалення такого необхідного нам пакета допомоги. Але я також хочу сказати, що наш стратегічний партнер - Сполучені Штати навіть у цій ситуації знаходять можливість, і ми отримали тиждень тому новий пакет допомоги", - сказав він у середу в Києві після зустрічі із Салліваном.

За словами Єрмака, на зустрічі "проговорили і підготовку до Вашингтонського саміту НАТО, і підготовку до проведення першого інавгураційного саміту за Формулою миру".

"Сполучені Штати від самого початку підтримують це і президент Байден робить дуже багато адвокації з іншими країнами, особливо з країнами Глобального Півдня", - сказав Єрмак.

"Через два роки після початку жорстокого зазіхання на ваш суверенітет і територіальну цілісність, Київ все ще стоїть, Україна все ще стоїть. І це відбувається завдяки хоробрості та відвазі, винахідливості та завзятості українського народу", - сказав Салліван.

"Я тут сьогодні, щоб сказати, що ми віримо у вас. Ми віримо, що ви переможете. Ми віримо, що ви побудуєте світле майбутнє для українського народу, більш сильну демократію, стійку і безпечну країну, яка зможе відбити майбутню агресію. І ми будемо вашим партнером на кожному етапі шляху", - сказав він.

Він наголосив, що перебуває в Києві, "щоб сказати, що ви маєте вірити в Сполучені Штати. Ми стояли на вашому боці від самого початку цієї війни. Ми надали величезну підтримку і продовжуватимемо робити це щодня всіма доступними нам способами".

"Я знаю, що тут є питання через коливання в нашому Конгресі впродовж місяців, які минули без ухвалення додаткового законопроєкту, пакету допомоги, на який ви дійсно заслуговуєте і за який президент Байден бореться щодня... На наш погляд, ми впевнені, що доб'ємося цього. Цю допомогу ми отримаємо в Україні", - заявив Салліван.

"Тому ми маємо намір зробити все, що в наших силах, щоб продовжувати підтримувати вас у ваших зусиллях у міру просування вперед. І ми також будемо працювати з рештою світу, коаліцією з більш ніж 50 країн, які рішуче підтримують Україну", - зазначив радник президента США.