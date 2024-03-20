Польща уклала контракт на постачання з Данії систем захисту для морських фрегатів

Польський державний оборонний концерн PGZ повідомив про укладення контракту на поставку з Данії систем захисту для морських фрегатів.

"PGZ Stocznia Wojenna (верф ВМС Польщі в Гдині - ІФ-У) уклала з данською компанією Terma контракт на поставку корабельної системи прямого захисту C-Guard, яка буде використовуватися при будівництві фрегатів за програмою Військово-морських сил Польщі Miecznik", - йдеться в опублікованому в середу повідомленні в офіційних соцмережах концерну.

Зазначається, що система "забезпечить ефективний захист від багатьох видів загроз - як підводних, так і ракетних".

C-Guard є універсальним комплексом, що дає змогу використовувати одні й ті самі пускові установки для запуску дипольних відбивачів та інфрачервоних пасток, а також протиторпедних "помилкових цілей".

Раніше повідомлялося, що Польща розпочала будівництво багатоцільових ракетних фрегатів у рамках програми Miecznik. Анонсуючи початок реалізації програми, у міністерстві національної оборони Польщі повідомляли, що фрегати "являють собою якісно новий рівень у військовому флоті Польщі", і що вони "будуть добре оснащені як за наступальними засобами, так і за протиповітряним озброєнням".

Планується, що перший фрегат буде спущено на воду в третьому кварталі 2026 року і через два роки передано до складу ВМС Польщі. Останній, третій фрегат буде передано флоту в другому кварталі 2031 року.