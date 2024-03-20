Події

19:33 20.03.2024

Профільний комітет рекомендував Раді перейменувати понад 100 населених пунктів, з яких п'ять міст

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Профільний комітет рекомендував Раді перейменувати понад 100 населених пунктів, з яких п'ять міст

Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді перейменувати 5 міст і 104 села та селища, повідомив перший заступник голови комітету Роман Лозинський (фракція "Голос").

"Червоноград у Львівській області скоро стане містом Шептицький!", - написав Лозинський у фейсбуці в середу.

За його словами, комітет підтримав перейменування міст: Южне (Одеська обл.) на Порт-Аненталь, Павлоград (Дніпропетровська обл.) - на Матвіїв, Синельникове (Дніпропетровська обл.) - на Ріднопілля, Бровари (Київська обл.) - на Броварі.

"Остаточно зміну назв затвердить своїм голосуванням Верховна Рада", - наголосив Лозинський.

 

 

 

Теги: #рада #перейменування

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