Профільний комітет рекомендував Раді перейменувати понад 100 населених пунктів, з яких п'ять міст

Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді перейменувати 5 міст і 104 села та селища, повідомив перший заступник голови комітету Роман Лозинський (фракція "Голос").

"Червоноград у Львівській області скоро стане містом Шептицький!", - написав Лозинський у фейсбуці в середу.

За його словами, комітет підтримав перейменування міст: Южне (Одеська обл.) на Порт-Аненталь, Павлоград (Дніпропетровська обл.) - на Матвіїв, Синельникове (Дніпропетровська обл.) - на Ріднопілля, Бровари (Київська обл.) - на Броварі.

"Остаточно зміну назв затвердить своїм голосуванням Верховна Рада", - наголосив Лозинський.