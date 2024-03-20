Унаслідок обстрілу Козацького Херсонської області постраждала жінка

Окупанти обстріляли с. Козацьке Бериславського району Херсонської області, в результаті постраждала 73-річна місцева мешканка, її госпіталізували, повідомляє обласна військова адміністрація.

"У результаті російського обстрілу села Козацьке на Бериславщині постраждала місцева жителька. 73-річну жінку госпіталізували з вибуховою травмою та осколковими пораненнями стегон. Медики надають їй необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в середу.