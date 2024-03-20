Події

19:17 20.03.2024

Унаслідок обстрілу Козацького Херсонської області постраждала жінка

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Унаслідок обстрілу Козацького Херсонської області постраждала жінка

Окупанти обстріляли с. Козацьке Бериславського району Херсонської області, в результаті постраждала 73-річна місцева мешканка, її госпіталізували, повідомляє обласна військова адміністрація.

"У результаті російського обстрілу села Козацьке на Бериславщині постраждала місцева жителька. 73-річну жінку госпіталізували з вибуховою травмою та осколковими пораненнями стегон. Медики надають їй необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в середу.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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