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17:21 20.03.2024

ВР підвищила поріг вартості товарів, які пересилають за кордон без письмової декларації, з EUR150 до EUR1 тис.

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ВР підвищила поріг вартості товарів, які пересилають за кордон без письмової декларації, з EUR150 до EUR1 тис.

Верховна Рада України підвищила поріг вартості товарів, які пересилають за кордон у міжнародних поштових або експрес-відправленнях без письмового декларування.

Згідно зі змінами, передбаченими законопроєктом №9456 про митний контроль та оформлення біометану, без письмової митної декларації можна відправляти товари, сумарна митна вартість яких не перевищує EUR1 тис.

До внесення змін бізнес був зобов'язаний подавати письмову митну декларацію у разі пересилання товарів вартістю понад EUR150.

Зазначено, що оператор поштового зв'язку або експрес-перевізник має подавати додатковий реєстр міжнародних поштових або експрес-відправлень у разі, якщо на товари не встановлено вивізного мита або ж не поширюються обмеження, передбачені ст. 197 Митного кодексу.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у телеграм-каналі висловив сподівання, що зазначені зміни допоможуть зменшити витрати бізнесу й прискорити логістику.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №9456 про внесення змін до Митного кодексу України щодо митного оформлення біометану.

 

Теги: #декларація #пересилання

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