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13:19 20.03.2024

У базі даних "Потерь.НЕТ" є інформація про більш ніж 72 тис. загиблих російських військових, бойовиків і колаборантів - МВС

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У базі даних "Потерь.НЕТ" є інформація про більш ніж 72 тис. загиблих російських військових, бойовиків і колаборантів - МВС

У базі даних "Потерь.НЕТ" на сьогодні зафіксовано інформацію про більш ніж 72 тис. загиблих в Україні військових РФ, представників так званих ЛНР, ДНР і колаборантів, повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко.

"Станом на сьогодні в базі даних, яку ми ведемо - "Потерь.НЕТ", - враховано інформацію про більш ніж 72 тисячі загиблих військових РФ, представників "ЛНР", "ДНР", а також колаборантів, які залишилися на окупованій території і вирішили підтримувати агресора", - розповів Тимченко в середу на пресконференції в Києві.

Він нагадав, що інформацію про загиблих військових РФ, бойовиків і колаборантів почали систематизувати в Національній поліції України, згодом у зв'язку з актуальністю даних про втрати ворога виникла ідея накопичувати цю інформацію з різних джерел - відкритих джерел, груп у соцмережах, зокрема російськомовних.

"Збираючи таку інформацію, насамперед із соцмереж, із будь-яких відкритих джерел, ми зрозуміли, що її треба якісно перевіряти. І інформація потрапляє в нашу базу даних, на вебпортал лише після проходження перевірки", - звернув увагу Тимченко.

За словами заступника міністра, дані, як правило, підтверджуються двома джерелами інформації, зокрема через російськомовні пошукові сервіси.

Тимченко додав, що під час збирання інформації обов'язково роблять скрини повідомлень у соцмережах, оскільки в РФ поширена практика видалення інформації про загиблих після її публікації.

Заступник міністра зазначив, що базу даних створено для отримання об'єктивної ситуації щодо втрат окупантів в Україні. Над збиранням інформації працюють співробітники МВС, Національної поліції, представники трьох вишів МВС - загалом понад 50 курсантів і співробітників міністерства.

"Цифра, яку щодня оновлює наш Генштаб, перевищує 400 тисяч (загиблих російських військовослужбовців - ІФ-У). Ми змогли ідентифікувати станом на сьогодні з відкритих джерел понад 72 тис. загиблих. У нас немає жодних сумнівів, що цифра, яку дає Генштаб, саме така. І ми розуміємо, що величезна кількість тіл залишається на полі бою, на лінії розмежування. Більше того, ми розуміємо, що поширена практика, коли тіла загиблих не забирають російські командири", - підсумував заступник міністра.

Теги: #втрати_ворога

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