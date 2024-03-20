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13:01 20.03.2024

Польські протестувальники почали блокувати рух автобусів на ПП "Медика-Шегині"

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Польські протестувальники приблизно об 11:10 почали блокувати рух автобусів на під'їзді до пункту пропуску (ПП) "Медика-Шегині", їхні організатори планують пропускати по одному автобусу на дві години на в'їзд і на виїзд з України, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"У пункті пропуску "Медика-Шегині" почалося блокування руху автобусів", - ідеться в повідомленні Держприкордонслужби в телеграм-каналі в середу.

"Згідно з інформацією від польських колег, обмеження руху автобусів розпочалося сьогодні близько 11:10. Його організатори блокують рух на дорозі перед пунктом пропуску "Медика", суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині"", - уточнює відомство.

Як повідомляє Держприкордонслужба, протестувальники "планують пропускати по одному автобусу на дві години, як на в'їзд в Україну, так і на виїзд". Про терміни проведення блокування руху цієї категорії транспорту наразі невідомо.

"Просимо перевізників і громадян врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок", - додали в Держприкордонслужбі.

Теги: #польща #кордон #блокування #автобуси

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