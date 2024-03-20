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10:11 20.03.2024

Глава ЄК запропонує реформувати процес вступу до ЄС країн-кандидатів

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Глава ЄК запропонує реформувати процес вступу до ЄС країн-кандидатів

Серед пропозицій - відмова від вимоги одностайності під час ухвалення рішень у сфері зовнішньої політики і податків

Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн, як очікують, представить у середу пропозиції, які змінять порядок прийому в ЄС нових членів, повідомляє Politico.

Згідно з проектом документа, на який посилається видання, ЄК запропонує поступово інтегрувати Україну, Молдову та держави Західних Балкан до ЄС. Це, як вважають у Брюсселі, "дасть змогу країнам, які перебувають у залі очікування ЄС, скористатися деякими перевагами членства, замість того, щоб чекати роками або десятиліттями, поки вони проведуть необхідні реформи".

Зокрема, буде запропоновано поступово дозволити країнам-кандидатам приєднуватися до єдиного ринку. При цьому ЄК попереджає, що права та обов'язки єдиного ринку "не можуть бути за вибором", а лідерам ЄС необхідно обговорити, якими зобов'язаннями мають супроводжуватися ті чи інші рівні або етапи доступу до ринку.

З огляду на те, що більшість керівників країн ЄС уже попередили, що союзом, який налічує понад 30 членів, керувати буде ще важче, Єврокомісія запропонує відмовитися від вимоги одностайності, яка гальмує ухвалення рішень щодо зовнішньої та податкової політики, щоб уникнути майбутніх глухих кутів.

Документ передбачає голосування кваліфікованою більшістю "з відповідними і пропорційними гарантіями, що враховують стратегічні національні інтереси", зазначає видання.

Теги: #єс #урсула_фон_дер_ляйен

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