Події

21:34 19.03.2024

Окупанти обстріляли Куп'янськ з "Урагану", травмовано поліцейського

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Окупанти обстріляли Куп'янськ з "Урагану", травмовано поліцейського

Російські окупаційні війська близько 17:30 обстріляли Куп'янськ, за попередніми даними з РСЗВ "Ураган".

"Пошкоджено житлові будинки. Травмовано поліцейського", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Крім того, близько 16:30 ворожого удару, за попередніми даними ракетою Х-59, зазнала Мокра Рокитна. Пошкоджено майно агропідприємства, зокрема сонячні панелі.

За обома фактами розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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