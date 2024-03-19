Окупанти обстріляли Куп'янськ з "Урагану", травмовано поліцейського

Російські окупаційні війська близько 17:30 обстріляли Куп'янськ, за попередніми даними з РСЗВ "Ураган".

"Пошкоджено житлові будинки. Травмовано поліцейського", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Крім того, близько 16:30 ворожого удару, за попередніми даними ракетою Х-59, зазнала Мокра Рокитна. Пошкоджено майно агропідприємства, зокрема сонячні панелі.

За обома фактами розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України.