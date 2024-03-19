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21:11 19.03.2024

РФ досягла деяких успіхів, зазнавши великих втрат, Україна продовжує зміцнювати оборону - генерал Браун

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Деякі успіхи росіян на полі бою в Україні вартували РФ великих втрат в особовому складі і техніці, українські сили продовжують зміцнювати свої оборонні рубежі, зазначив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун.

"Хоча Росія і домоглася деяких успіхів, вони зазнали великих втрат в особовому складі та техніці. Україна продовжує посилювати оборону, щоб зміцнити свої рубежі і максимально ефективно використовувати боєприпаси і запаси", - сказав він на брифінгу після 20-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формату "Рамштайн") у Німеччині.

Браун наголосив, що Україна від самого початку просила надати їй можливості та підготовку, щоб боротися, і протягом двох років українські війська за підтримки коаліції країн відбивають російські атаки, використовуючи інноваційні стратегії й тактики. Генерал зазначив, що українські сили постійно завдають серйозної шкоди російським окупантам та їхнім засобам оборони.

"План Росії полягає в тому, щоб знищити бажання Заходу підтримати Україну. Коаліція не повинна допустити, щоб ця стратегія спрацювала", - заявив Браун.

Також він зазначив, що надана союзниками підтримка допомагає не тільки Україні, але також зміцнює НАТО і допомагає зміцнити оборонну і промислову базу Сполучених Штатів, Європи і всього світу.

"Колективна підтримка забезпечить Україні успіх сьогодні та в майбутньому. Як заявили президент Байден і міністр Остін, Сполучені Штати будуть і надалі підтримувати Україну", - додав генерал.

 

 

Теги: #рф #сша #україна #рамштайн

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