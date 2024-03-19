Мінекономіки нагадало посередникам у працевлаштуванні за кордоном про переліцензування до 14 квітня

Міністерство економіки України нагадало ліцензіатам у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном, які ще не подали міністерству декларацію щодо ведення цієї діяльності, про необхідність зробити це у встановлений термін - до 14 квітня 2024 року.

"14 квітня 2024 року відповідно до закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав трудових мігрантів та боротьби з шахрайством у працевлаштуванні за кордоном" ліцензії, видані суб’єктам господарювання до набрання чинності цим законом, а саме до 14 жовтня 2023 року, втрачають чинність", - повідомило міністерство в телеграм-каналі.

Згідно з опублікованими даними, декларацію подають у паперовому або електронному вигляді, у ліцензіата має бути зазначено один із видів діяльності за кодом 78 "Діяльність із працевлаштування", а також зареєстроване місце провадження діяльності.

Крім того, суб'єкт господарювання повинен мати укладений з іноземним роботодавцем зовнішньоекономічний договір (контракт) про надання послуг із посередництва у працевлаштуванні, пошуку та доборі працівників.

Як пояснили в Мінекономіки, після отримання декларації воно здійснює аналіз повноти та достовірності зазначених у декларації відомостей і приймає рішення про включення до переліку протягом 10 робочих днів.