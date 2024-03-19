Українська авіація вразила шість локацій окупантів за добу

Українська авіація за минулу добу завдала ударів по шести локаціях російських окупаційних військ, ракетники вразили два склади боєприпасів та один засіб РЕБ, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку на 18:00 вівторка.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох складах боєприпасів та одному засобу РЕБ ворога", - йдеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.