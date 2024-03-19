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19:16 19.03.2024

Коаліція "Рамштайн" за майже два роки зобов'язалася виділити понад $88 млрд на військову допомогу Україні

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Коаліція "Рамштайн" за майже два роки зобов'язалася виділити понад $88 млрд на військову допомогу Україні

Країни-учасниці Контактної групи з оборони України за майже два роки зібрали понад $88 млрд у вигляді зобов'язань з надання військової допомоги, на сьогодні коаліція працює за двома напрямами: забезпечення короткострокових потреб українських сил і довгострокова підтримка.

"За майже два роки роботи цієї контактної групи Україна отримала понад 88 мільярдів доларів у вигляді зобов'язань із надання допомоги в гарантуванні безпеки", - сказав Остін на брифінгу після 20-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формату "Рамштайн"- ІФ-У) у Німеччині.

Він зазначив, що 15 союзників виділили Україні більше коштів, ніж США, у розрахунку на частку свого ВВП.

Глава Пентагону зазначив, що зараз коаліція продовжує працювати за двома напрямами для допомоги Україні.

"По-перше, ми працюємо разом, щоб забезпечити короткострокову підтримку українських військ. А по-друге, ми старанно працюємо з лідерами України, щоб спланувати її довгострокову оборону і стримування. Ця довгострокова підтримка ґрунтується на коаліціях можливостей, і вони вже запущені", - пояснив міністр оборони.

Він зазначив, що зазначені Коаліції можливостей об'єднують країни, щоб зосередитися на найбільш важливих термінових і довгострокових потребах України.

"Наша мета - допомогти Україні створити боєздатні сили на тривалий термін. Коаліції можливостей дадуть змогу друзям України координувати нашу підтримку протягом багатьох років, а також створять послідовний, оперативний і стійкий підхід до довгострокової безпеки України", - додав Остін.

Також він зазначив, що "сьогодні виживання України перебуває під загрозою", і "не можна втрачати жодного дня".

 

 

Теги: #допомога_україні #рамштайн

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