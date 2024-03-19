Події

17:44 19.03.2024

Пентагон запустив сайт із відстеження американської військової допомоги, яку виділяють Україні

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Пентагон запустив сайт із відстеження американської військової допомоги, яку виділяють Україні

Управління генерального інспектора Пентагону запустило сайт, на якому американці зможуть одержати інформацію, як здійснюється контроль над зброєю та обладнанням, які США надають Україні, повідомляє у вівторок The Hill.

Сайт Ukraine Oversight надає інформацію про роботу 20 американських агентств із нагляду, які відомі як "Міжвідомча робоча група з нагляду за Україною". Вони стежать за тим, щоб надану Києву допомогу використовували за призначенням.

The Hill зазначає, що республіканці в Конгресі США все ще виступають проти виділення Україні допомоги, водночас багато хто з них ставить собі запитання, чи існує належний облік зброї, яку відправляють Києву.

Генеральний інспектор Пентагону Роберт Сторч уже досить давно опікується темою використання допомоги, яку виділяють Україні. У лютому минулого року він заявляв, що його відомство поки що не виявило випадків нецільового використання американської допомоги. "При цьому він попередив, що розслідування з цього питання все ще перебувають на ранніх етапах", - писало тоді агентство Associated Press.

Теги: #сайт #пентагон #військова_допомога

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