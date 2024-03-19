Події

11:53 19.03.2024

Польща і Німеччина 26 березня запустять коаліцію "бронетанкових спроможностей" для України

1 хв читати
Польща і Німеччина 26 березня запустять коаліцію "бронетанкових спроможностей" для України

Польща і Німеччина 26 березня запустять коаліцію "бронетанкових спроможностей" для українських сил, повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

"26 березня ми активуємо коаліцію бронетанкових спроможностей для України, з липня ми разом чергуватимемо у складі сил швидкого реагування ЄС - це результат нашої співпраці з Німеччиною, про яку я сьогодні говорив із міністром Борисом Пісторіусом. Разом заради безпеки", - написав міністр оборони Польщі в соцмережі Х.

Теги: #польща #коаліція #німеччина #військова_допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:57 19.03.2024
Американський безпілотник MQ-9 Reaper здійснив аварійну посадку в Польщі

Американський безпілотник MQ-9 Reaper здійснив аварійну посадку в Польщі

03:47 19.03.2024
Канада підписала угоду з Німеччиною про сприяння торгівлі водневим паливом, знижуючи імпорт російської нафти

Канада підписала угоду з Німеччиною про сприяння торгівлі водневим паливом, знижуючи імпорт російської нафти

22:36 18.03.2024
ЄБА просить Кабмін і ОП вирішити проблему швидкопсувних вантажів на польському кордоні

ЄБА просить Кабмін і ОП вирішити проблему швидкопсувних вантажів на польському кордоні

21:08 18.03.2024
Польські фермери заблокували два КПП на кордоні з Німеччиною, блокада триватиме до 20 березня

Польські фермери заблокували два КПП на кордоні з Німеччиною, блокада триватиме до 20 березня

17:24 18.03.2024
Боррель про EURO5 млрд військової допомоги: Ми продовжимо підтримувати Україну, чого це не коштувало б

Боррель про EURO5 млрд військової допомоги: Ми продовжимо підтримувати Україну, чого це не коштувало б

16:47 18.03.2024
Польські порти завантажені на 60% від своєї потужності, на частку українського транзитного зерна припадає 10% - польські ЗМІ

Польські порти завантажені на 60% від своєї потужності, на частку українського транзитного зерна припадає 10% - польські ЗМІ

15:42 18.03.2024
Німеччина готує довгостроковий контракт на СПГ з ОАЕ

Німеччина готує довгостроковий контракт на СПГ з ОАЕ

12:11 18.03.2024
Боррель сподівається, що Рада ЄС у понеділок зможе схвалити EUR5 млрд військової допомоги Україні

Боррель сподівається, що Рада ЄС у понеділок зможе схвалити EUR5 млрд військової допомоги Україні

05:03 18.03.2024
У МЗС Польщі прокоментували президентські вибори до РФ

У МЗС Польщі прокоментували президентські вибори до РФ

21:27 15.03.2024
Туск: Щоб ситуація в Україні покращилася, допомога має бути негайною

Туск: Щоб ситуація в Україні покращилася, допомога має бути негайною

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу Сили оборони ліквідували 840 окупантів і 30 артилерійських систем

Сенатор США Грем сподівається, що 2024-й стане роком якісної переваги українських сил

Зеленський подякував ЄС за створення нового фонду допомоги Україні

Рада міністрів закордонних справ ЄС ухвалила остаточне рішення про виділення додаткових EUR5 млрд на військову підтримку України

План для Ukraine Facility передбачає реалізацію понад 36 індикаторів до 2024 р.

ОСТАННЄ

ГУР допомагає РДК і "Свободі Росії" боротися з режимом у РФ - Юсов

В Україні частка негрошових соціальних послуг становить лише 6% - Жолнович

Експрацівник оборонного заводу в Миколаєві за допомогою дронів шпигував для ворога за комплексами ППО

В Україні зростає "чорний ринок" документів про підвищення кваліфікації для вчителів - освітній омбудсмен

НАТО зацікавлене в досвіді України у веденні комунікацій під час війни - Мінкультури

Окупанти вночі обстріляли Селидове, поранено 4 місцевих жителів - прокуратура

Окупанти обстріляли Конотоп, Середину-Буду і 23 села Сумської області за добу, про постраждалих не повідомляють

ЄС підготував законопроєкт про передачу Україні прибутку від заморожених активів РФ у липні поточного року - ЗМІ

На запорізькому напрямку воїни ССО спалили десять одиниць важкої та автотехніки ворога

Унаслідок обстрілів РФ на Донеччині за добу загинув один місцевий житель, ще п’ятеро дістали поранення

РЕКЛАМА
Milk
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА