Польща і Німеччина 26 березня запустять коаліцію "бронетанкових спроможностей" для України

Польща і Німеччина 26 березня запустять коаліцію "бронетанкових спроможностей" для українських сил, повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

"26 березня ми активуємо коаліцію бронетанкових спроможностей для України, з липня ми разом чергуватимемо у складі сил швидкого реагування ЄС - це результат нашої співпраці з Німеччиною, про яку я сьогодні говорив із міністром Борисом Пісторіусом. Разом заради безпеки", - написав міністр оборони Польщі в соцмережі Х.