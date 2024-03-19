Події

07:44 19.03.2024

На фронті відбулося понад 60 зіткнень, на новопавлівському напрямку ворог 25 разів намагався прорвати оборону

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На фронті відбулося понад 60 зіткнень, на новопавлівському напрямку ворог 25 разів намагався прорвати оборону

Минулої доби відбулося 61 бойове зіткнення, на новопавлівському напрямку окупанти, за підтримки авіації, 25 разів намагалися прорвати оборону наших військ, повідомляє Генштаб Збройних сил України в оперативному зведенні станом на 06.00 вівторка.

На куп'янському напрямку ворог здійснив 3 безуспішні штурми позицій Сил оборони поблизу населеного пункту Синьківка Харківської області.

На лиманському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки противника біля населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На бахмутському напрямку нашими захисниками відбито 7 атак противника неподалік населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак ворога у населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Невельське Донецької області.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку ворог 9 разів атакував позиції наших захисників поблизу населених пунктів Старомайорське на Донеччині та Роботине Запорізької області.

На херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, минулої доби здійснено 3 штурми позицій наших військ.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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