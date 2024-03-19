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07:32 19.03.2024

Війська РФ за добу завдали по Україні сім ракетних і 70 авіаційних ударів

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Війська РФ за добу завдали по Україні сім ракетних і 70 авіаційних ударів

Ворог завдав 7 ракетних і 70 авіаційних ударів, здійснив 110 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 вівторка.

Крім того, минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Велика Писарівка, Лукашівка, Пономаренки Сумської області; Роздолівка, Семенівка, Олександропіль, Очеретине, Новобахмутівка, Красногорівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Старомайорське, Урожайне Донецької області; Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення", - йдеться у зведенні Генштабу.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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