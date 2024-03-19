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03:47 19.03.2024

Канада підписала угоду з Німеччиною про сприяння торгівлі водневим паливом, знижуючи імпорт російської нафти

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Канада підписала угоду з Німеччиною про сприяння торгівлі водневим паливом, знижуючи імпорт російської нафти

У понеділок, 18 березня, Канада підписала угоду з Німеччиною, яка, за її словами, прискорить роботу з комерційної торгівлі чистим водневим паливом, повідомляє Reuters.

Дві країни підписали меморандум про взаєморозуміння, який зобов'язує їх підтримувати угоди між канадськими виробниками водню і німецькими промисловими підприємствами та секторами розподілу енергії.

"Канада разом з європейськими союзниками працює над тим, щоб замінити імпорт російської нафти і газу та боротися зі зміною клімату за допомогою чистого канадського водню. Канада може стати провідним світовим виробником і експортером чистого водню", - йдеться в заяві канадського Міністерства природних ресурсів.

Зазначається, що для створення водневої економіки Німеччина запустила проєкт H2-Global 2021 року, використовуючи модель "подвійного аукціону", у межах якого уряд купуватиме "зелене паливо" у виробників і продаватиме його промисловим споживачам за нижчою ціною.

Міністерство економіки Німеччини повідомило, що угода розширює цю модель і включає в себе готовність канадського уряду субсидувати будь-які втрати. Розмір субсидій не уточнюється.

Теги: #канада #водород #німеччина

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