Польські фермери заблокували два КПП на кордоні з Німеччиною, блокада триватиме до 20 березня

Польські фермери в понеділок, 18 березня, заблокували два основних пункти пропуску на кордоні з Німеччиною на знак протесту проти імпорту сільськогосподарської продукції з-за меж Європейського Союзу та екологічної політики ЄС, передає DW.

Як повідомляється з посиланням на представника місцевої поліції в понеділок, "блокада на пунктах пропуску "Сьвецько" та "Ґубінек" триватиме до вечора 20 березня. Фермери розмістили трактори на трасі А2, перекривши рух в обох напрямках".

Як зазначається, польські фермери протестують уже кілька місяців. Серед їхніх вимог - скасування або послаблення обмежень, спрямованих на боротьбу зі змінами клімату, та повернення чинності митних зборів на імпорт сільськогосподарської продукції з України, які Брюссель скасував і після початку повномасштабної війни Росії проти України 2022 року.