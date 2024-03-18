Події

21:08 18.03.2024

Польські фермери заблокували два КПП на кордоні з Німеччиною, блокада триватиме до 20 березня

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Польські фермери в понеділок, 18 березня, заблокували два основних пункти пропуску на кордоні з Німеччиною на знак протесту проти імпорту сільськогосподарської продукції з-за меж Європейського Союзу та екологічної політики ЄС, передає DW.

Як повідомляється з посиланням на представника місцевої поліції в понеділок, "блокада на пунктах пропуску "Сьвецько" та "Ґубінек" триватиме до вечора 20 березня. Фермери розмістили трактори на трасі А2, перекривши рух в обох напрямках".

Як зазначається, польські фермери протестують уже кілька місяців. Серед їхніх вимог - скасування або послаблення обмежень, спрямованих на боротьбу зі змінами клімату, та повернення чинності митних зборів на імпорт сільськогосподарської продукції з України, які Брюссель скасував і після початку повномасштабної війни Росії проти України 2022 року.

 

 

 

Теги: #блокада #польща #кордон #німеччина #фермери

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