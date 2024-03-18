Генштаб ЗСУ: Армія РФ за добу завдала 5 ракетних і 55 авіаційних ударів

Російські окупаційні війська протягом минулої доби завдали 5 ракетних і 55 авіаційних ударів, здійснили 60 обстрілів із РСЗВ по позиціях наших військ і населених пунктах України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 понеділка.

"Загалом ворог завдав 5 ракетних і 55 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як випливає з повідомлення Генштабу, загалом за добу артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали понад 120 населених пунктів України. Авіаційних ударів російська армія завдала в районах населених пунктів Велика Писарівка, Лукашівка, Пономаренки Сумської області, Роздолівка, Очеретине, Новобахмутівка, Парасковіївка, Костянтинівка та Велика Новосілка Донецької області.