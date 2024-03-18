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19:47 18.03.2024

Генштаб ЗС України: За добу на новопавлівському напрямку відбито 21 атаку окупантів

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Генштаб ЗС України: За добу на новопавлівському напрямку відбито 21 атаку окупантів

Протягом доби зафіксовано 56 бойових зіткнень, найактивніше армія РФ наступала на новопавлівському напрямку, де за добу було відбито 21 атаку ворога, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 понеділка.

"На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено", - йдеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як повідомляє Генштаб, на сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, обстрілює населені пункти з території рф. На лиманському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки - у районі н.п. Терни Донецької області, "де ворог намагався прорвати оборону наших військ". На бахмутському напрямку відбито 7 атак противника біля н.п. Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На авдіївському напрямку відбито 7 атак ворога в районах н.п. Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Невельське Донецької області. "На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог за підтримки авіації 21 раз намагався прорвати оборону наших військ", - інформує Генштаб.

На оріхівському напрямку окупанти 7 разів атакували позиції наших захисників неподалік н.п. Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області. "На Херсонському напрямку протягом доби ворогом здійснено 3 атаки на позиції наших військ на лівому березі Дніпра", - зазначено в повідомленні Генштабу.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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