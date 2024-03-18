Генштаб ЗС України: Авіація Сил оборони за добу завдала дев’ять ударів по ворогу, ракетники вразили один засіб ППО

Українська авіація за минулу добу завдала 9 ударів по локаціях окупаційних військ, ракетники знищили один засіб ППО, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 понеділка.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу ППО противника", - йдеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.