Події

16:39 18.03.2024

Через обстріли в Конотопі та населених пунктах Сумського району пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, попередньо, без жертв - ОВА

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Через обстріли російською армією в Конотопі й кількох населених пунктах Сумського району пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, попередньо, без жертв, повідомила Сумська обласна військова адміністрація (ОВА).

"Сьогодні, 18 березня, ворог завдав ударів по цивільній інфраструктурі міста Конотопа та населених пунктах Сумського району. На місці працюють усі необхідні служби", - йдеться в повідомленні пресслужби ОВА в телеграм-каналі в понеділок.

Як повідомляється, за попередніми даними, загиблих немає. Уточнюється, що "в Конотопі пошкоджено об'єкти комунальної сфери".

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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