Події

12:54 18.03.2024

Зеленський запросив новообраного президента Індонезії долучитися до участі в саміті миру

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Зеленський запросив новообраного президента Індонезії долучитися до участі в саміті миру

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з новообраним президентом Індонезії Прабово Субіанто.

"Привітав із перемогою на виборах і висловив надію на продовження взаємовигідних двосторонніх відносин. У 2022 році я представив Формулу миру – реальний шлях до справедливого миру – саме в Індонезії. Тепер ми готуємо інавгураційний саміт миру, і участь Індонезії в ньому для нас принципово важлива", - написав Зеленський у телеграм-каналі в понеділок.

Глава держави додав, що він запросив Індонезію долучитися до участі в саміті та реалізації пунктів української Формули миру щодо продовольчої та ядерної безпеки, а також щодо обміну полоненими.

Теги: #індонезія #зеленський

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