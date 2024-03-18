Події

09:02 18.03.2024

У Миколаєві до дев'яти осіб збільшилася кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки

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У Миколаєві до дев'яти осіб збільшилася кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки

До дев'яти осіб збільшилася кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки в Миколаєві напередодні в неділю, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

"Унаслідок ракетної атаки в лікарні загинула одна людина, ще дев'ять осіб дістали поранення, з них двоє дітей", - написав він у телеграм-каналі.

Кім повідомив, що 17 березня, о 13:55 і 14:07 ворог вдарив балістикою по інфраструктурному об'єкту в Миколаєві, випустивши з тимчасово окупованого Криму дві ракети, імовірно, "Іскандер-М".

За його словами, постраждалим надається необхідна медична допомога.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, цивільні автомобілі. Також зруйновано ділянки зовнішньої мережі, частину трамвайних колій і контактної мережі. Тривають відновлювальні роботи.

Також у ️Миколаївському районі об 11:39 неділі ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Теги: #миколаїв #постраждалі #обстріл

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