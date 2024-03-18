Ворог посилив до 36 атак на новопавлівському напрямку, продовжує атакувати на авдіївському та інших

Російські війська посилили до 36 атак на новопавлівському напрямку, продовжують атакувати на авдіївському та інших, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, на новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог за підтримки авіації 36 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На авдіївському напрямку українські військові відбили 13 атак ворога біля населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Орлівка, Олександропіль і Невельське Донецької області.

На бахмутському напрямку українські військові відбили 8 атак противника неподалік населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції українських захисників у районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На лиманському напрямку українські військові відбили 3 атаки противника в районі населеного пункту Роздолівка Донецької області, де ворог намагався прорвати українську оборону.

На куп'янському напрямку ворог здійснив 2 безуспішні штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На херсонському напрямку минулої доби ворог здійснив 3 штурми позицій українських військ на лівобережжі Дніпра.

Загалом за минулу добу відбулося 72 бойових зіткнення, наголосили в Генштабі.