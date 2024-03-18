У Сумській області за чотири дні евакуювали майже 300 людей із прикордоння

У Сумській області триває евакуація цивільного населення з прикордонних територій, повідомляє пресслужба ОВА.

За даними адміністрації, з Великописарівської громади, яка щодня перебуває під ворожими обстрілами, з 13 до 17 березня евакуйовано 256 осіб, зокрема 26 дітей.

"Зокрема, сьогодні в безпечні місця з території громади переміщено 55 осіб, з них 2 дитини", - повідомили в ОВА.

Крім того, евакуація проводиться із села Рижівка Білопільської громади. Учора вранці в селі перебував 31 мешканець, за вчора та сьогодні 23 людини було евакуйовано.

Наразі спільно представниками Червоного Хреста та МОМ триває забезпечення місць розміщення осіб необхідними товарами першої необхідності.

Поряд із цим опрацьовується питання потреб із Департаментом із соціальної політики, ветеранів та реінтеграції Сумської ОДА щодо нагальних потреб.

"Додатково проводяться заходи щодо збільшення та облаштування додаткових місць для розселення населення в разі подальшої необхідності", - додали в ОВА.