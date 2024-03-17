ЗС України за добу завдали ударів по восьми місцях скупчення окупантів

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала ударів по шести районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 четверга на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, підрозділи українських ракетних військ, своєю чергою, завдали за добу ураження по двох районах зосередження особового складу противника.