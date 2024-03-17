Окупанти за добу завдали сім ракетних і 55 авіаударів по Україні, обстріляли близько 130 населених пунктів

Російські окупанти завдали за минулу добу сім ракетних і 55 авіаційних ударів по території України, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Також противник здійснив 62 обстріли позицій українських військ і українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню. "Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Як повідомляється у зведенні, окупанти за минулу добу завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Лукашівка Чернігівської області, Велика Писарівка, Попівка, Олександрівка, Лугівка Сумської області, Басове Харківської області, Нетайлове, Новоселівка Перша, Старомайорське, а також у Шахтарському районі Донецької області.

Артилерійських і мінометних обстрілів з боку російських окупантів за добу зазнали близько 130 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. Під обстріл потрапили, зокрема, міста Середина-Буда Сумської області, Часів Яр, Красногорівка, Костянтинівка та Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області, Очаків Миколаївської області.