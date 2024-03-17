ЗС України відбили за добу на новопавлівському напрямку 25 ворожих атак, на авдіївському - 11

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки і штурми російських окупантів на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському, новопавлівському, оріхівському та херсонському напрямках, загалом упродовж доби відбулося 63 бойові сутички, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Найбільше атак окупантів відбито на новопавлівському та авдіївському напрямках. "На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Орлівка, Олександропіль і Невельське Донецької області... На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки і Побєди, де ворог за підтримки авіації 25 разів намагався прорвати оборону наших військ", - ідеться у зведенні.

На бахмутському напрямку відбито сім атак окупантів біля населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області, на оріхівському - п'ять атак неподалік Роботиного та на північний захід від Вербового Запорізької області, на херсонському на лівому березі Дніпра - три атаки.

"На Куп'янському напрямку ворог здійснив 2 безуспішні штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області... На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 1 атаку противника в районі населеного пункту Роздолівка Донецької області", - розповіли в Генштабі.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань на території Білорусі не виявлено.