Події

08:33 17.03.2024

Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини пошкоджено навчальний заклад, постраждалих немає

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Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини пошкоджено навчальний заклад, постраждалих немає

За минулу добу ворожих обстрілів зазнали приблизно 15 населених пунктів Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у неділю вранці.

"О 16:14 с. Липці, Харківський район. Унаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБ пошкоджено навчальний заклад і приватний будинок. Без постраждалих. О 20:35 с. Довгеньке Куп'янського району. Обстріли території. Без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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