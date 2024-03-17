Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини пошкоджено навчальний заклад, постраждалих немає

За минулу добу ворожих обстрілів зазнали приблизно 15 населених пунктів Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у неділю вранці.

"О 16:14 с. Липці, Харківський район. Унаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБ пошкоджено навчальний заклад і приватний будинок. Без постраждалих. О 20:35 с. Довгеньке Куп'янського району. Обстріли території. Без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.