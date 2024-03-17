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08:29 17.03.2024

Унаслідок ракетної атаки РФ у Чернігівській області є руйнування, попередньо, без постраждалих

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Унаслідок ракетної атаки РФ у Чернігівській області є руйнування, попередньо, без постраждалих

Унаслідок ракетної атаки РФ у Чернігівській області є руйнування, за попередніми даними, без постраждалих, інформував голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у неділю вранці.

"Російські окупанти вдарили двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині. За попередньою інформацією, росіяни цілилися по об'єктах на півдні області", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За інформацією очільника ОВА, від влучення ракети в селі Чернігівського району пошкоджено будинок. "Сім'я залишилася без житла. На щастя, без постраждалих. На місці працюють відповідні служби", - повідомив Чаус.

 

 

Теги: #обстріл #чернігівська_область

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