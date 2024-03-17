Події

07:32 17.03.2024

ППО за ніч ліквідувала 14 "шахедів"

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ППО за ніч ліквідувала 14 "шахедів"

Українська протиповітряна оборона ліквідувала 14 ворожих "шахедів", якими окупанти атакували в ніч на неділю, повідомляють Повітряні сили.

"У результаті бойової роботи збито 14 "шахедів" у межах Одеської області", - йдеться в повідомленні.

Також сказано, що в ніч на 17 березня 2024 року російські окупанти вдарили 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківській і Донецькій області, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівській області та 16-ма ударними БПЛА типу "Shahed".

Райони запуску "шахедів" - мис Чауда, Крим.

До відбиття повітряного нападу залучалися зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил і Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби, додали в повітряному командуванні.

 

 

 

Теги: #ліквідація #шахеди

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