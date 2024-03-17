Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 58 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 28 атак противника

За минулу добу на фронті відбулося 58 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 28 атак противника, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 неділі.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області. Так, у районах населених пунктів Стара Гута та Бруски Сумської області, нашими захисниками зупинено 2 спроби проникнення ДРГ противника.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На лиманському напрямку нашими воїнами відбито 1 атаку противника біля населеного пункту Білогорівка Луганської області.

На бахмутському напрямку відбито 5 атак противника неподалік населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та на схід від Часового Яру Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога поблизу населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та на схід від Водяного Донецької області, де ворог 28 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції наших захисників біля Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, минулої доби противник здійснив дві безуспішні штурмові дії.