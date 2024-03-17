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07:11 17.03.2024

Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила 6 ракетних і 62 авіаудари

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Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила 6 ракетних і 62 авіаудари

Ворог завдав шість ракетних і 62 авіаційні удари, здійснив 125 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України в неділю вранці.

Наприкінці минулої доби російські окупанти атакували Україну, застосувавши 16 БПЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 14 БПЛА було знищено.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні житлові будинки, інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні Генштабу.

Авіаційних ударів зазнали: Велика Писарівка, Стара Гута, Рижівка, Попівка, Ямне, Олександрівка, Лугівка Сумської області; Стариця, Липці Харківської області; Новоєгорівка Луганської області; Спірне, Веселе, Роздолівка, Часів Яр, Дружба, Олександропіль, Семенівка, Уманське, Очеретине, Красногорівка, Костянтинівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, Макарівка, Велика Новосілка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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