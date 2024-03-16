Макрон: "Мій візит має бути якомога кориснішим для України"

Президент Франції Еммануель Макрон у відповідь на запитання про обговорюваний майбутній візит в Україну сказав, що він відбудеться, коли він зможе "приїхати в Україну з конкретними пропозиціями, конкретними рішеннями".

"У мене є правило, щоб мій візит був якомога кориснішим для України. Саме так ми завжди домовлялися і робили з президентом Зеленським", - сказав президент в інтерв'ю українським медіа в суботу.

Він наголосив, що після візиту президента України до Франції було виконано досить велику роботу в справі реальної підтримки України, зокрема під час зустрічей із канцлером ФРН і президентом Польщі, і тепер Макрон упевнений, що "ми зможемо виділити додаткові фінанси в рамках механізму солідарності на рівні Європейського Союзу".

"Я приїду в Україну з конкретними пропозиціями, конкретними рішеннями. Коли я фізично приїду, це... буде сильний посил і нові напрямки у співпраці", - заявив Макрон.