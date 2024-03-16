Події

22:23 16.03.2024

Макрон: "Мій візит має бути якомога кориснішим для України"

1 хв читати
Макрон: "Мій візит має бути якомога кориснішим для України"

Президент Франції Еммануель Макрон у відповідь на запитання про обговорюваний майбутній візит в Україну сказав, що він відбудеться, коли він зможе "приїхати в Україну з конкретними пропозиціями, конкретними рішеннями".

"У мене є правило, щоб мій візит був якомога кориснішим для України. Саме так ми завжди домовлялися і робили з президентом Зеленським", - сказав президент в інтерв'ю українським медіа в суботу.

Він наголосив, що після візиту президента України до Франції було виконано досить велику роботу в справі реальної підтримки України, зокрема під час зустрічей із канцлером ФРН і президентом Польщі, і тепер Макрон упевнений, що "ми зможемо виділити додаткові фінанси в рамках механізму солідарності на рівні Європейського Союзу".

"Я приїду в Україну з конкретними пропозиціями, конкретними рішеннями. Коли я фізично приїду, це... буде сильний посил і нові напрямки у співпраці", - заявив Макрон.

Теги: #україна #візит #франція #макрон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:33 16.03.2024
У Бердянську прогриміли вибухи на кількох виборчих дільницях

У Бердянську прогриміли вибухи на кількох виборчих дільницях

21:50 16.03.2024
Макрон: "Ми будемо готові відреагувати задля безпеки України та європейців"

Макрон: "Ми будемо готові відреагувати задля безпеки України та європейців"

21:30 16.03.2024
Макрон: Франція має свою позицію щодо ядерного стримування

Макрон: Франція має свою позицію щодо ядерного стримування

05:35 16.03.2024
Греція приєдналася до коаліції з розмінування України, яку очолює Литва

Греція приєдналася до коаліції з розмінування України, яку очолює Литва

02:25 16.03.2024
У довгостроковій перспективі не можна виключати введення західних військ в Україну - глава МЗС Фінляндії

У довгостроковій перспективі не можна виключати введення західних військ в Україну - глава МЗС Фінляндії

01:24 16.03.2024
Кіберфахівці СБУ заблокували постачання комплектуючих для 1600 "Шахедів"

Кіберфахівці СБУ заблокували постачання комплектуючих для 1600 "Шахедів"

00:47 16.03.2024
ВАКС відпустив колишнього чиновника Міноборони Лієва з-під варти під власне зобов'язання

ВАКС відпустив колишнього чиновника Міноборони Лієва з-під варти під власне зобов'язання

23:26 15.03.2024
Понад 170 тис. тонн українського зерна було доставлено до країн, які переживають складну продовольчу ситуацію - Єрмак

Понад 170 тис. тонн українського зерна було доставлено до країн, які переживають складну продовольчу ситуацію - Єрмак

22:36 15.03.2024
В Одесі внаслідок ракетного удару постраждало 75 осіб, із них 55 звернулися до медзакладів

В Одесі внаслідок ракетного удару постраждало 75 осіб, із них 55 звернулися до медзакладів

21:27 15.03.2024
Туск: Щоб ситуація в Україні покращилася, допомога має бути негайною

Туск: Щоб ситуація в Україні покращилася, допомога має бути негайною

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Буданов про РДК, "Свободу Росії" і "Сибірський батальйон": Вони стають силою

Дрони СБУ результативно атакували три НПЗ у Самарській області РФ - джерело

Із Великописарівської громади на Сумщині евакуювали 190 осіб, серед них - 26 дітей - МВС

Кількість загиблих унаслідок учорашнього ракетного удару по Одесі збільшилася до 21 людини - МВС

Зеленський у річницю авіаудару по драмтеатру в Маріуполі: світ має пам'ятати все, що зробила Росія проти України

ОСТАННЄ

Буданов про РДК, "Свободу Росії" і "Сибірський батальйон": Вони стають силою

Командувач Повітряних сил ЗС України оголосив про перехід спікера Юрія Ігната на "інший напрямок" роботи

Генштаб ЗС України: Авіація сил оборони за добу завдала ударів по чотирьох локаціях противника, ракетники уразили пункт управління

Генштаб ЗС України: За добу відбулося 50 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 19 атак окупантів

Єрмак провів телефонну розмову із Салліваном

У результаті скидання вибухівки з безпілотника в Бериславі постраждали двоє людей

ДСНС: Аварійно-пошукові роботи в Сумах на місці влучання ворожого безпілотника завершено

У МВС мають намір удосконалити алгоритм реагування екстрених служб на надзвичайні ситуації

У неділю в Києві та області буде хмарно з проясненнями, у другій половині дня дощ, у понеділок похолодає, вночі піде сніг

Армія РФ вісім разів атакувала Нікопольський район, є руйнування житлового фонду та цивільної інфраструктури - Дніпропетровська ОВА

РЕКЛАМА
Milk
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА