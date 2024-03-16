Генштаб ЗС України: Авіація сил оборони за добу завдала ударів по чотирьох локаціях противника, ракетники уразили пункт управління

Українська авіація за добу завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 суботи.

"Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по пункту управління, 2 районам зосередження особового складу та 1 засобу протиповітряної оборони противника", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.