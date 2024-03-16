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19:49 16.03.2024

Генштаб ЗС України: За добу відбулося 50 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 19 атак окупантів

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Генштаб ЗС України: За добу відбулося 50 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 19 атак окупантів

Протягом доби зафіксовано 50 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 19 атак окупантів, на авдіївському - 10, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 суботи.

"Загалом ворог завдав 1 ракетного та 43 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як випливає з повідомлення, артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали понад 140 населених пунктів України.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Зазначено, що на сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Також повідомляється, що українські підрозділи зупинили дві спроби проникнення ДРГ противника біля населених пунктів Стара Гута та Бруски Сумської області.

"На Куп'янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів", - зазначають у Генштабі. На лиманському напрямку відбито 1 атаку росармії поблизу населеного пункту Білогорівка Луганської області.

На бахмутському напрямку відбито 4 атаки противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та на схід від Часового Яру Донецької області. На авдіївському напрямку відбито понад 10 атак ворога у населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

"На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації 19 разів намагався прорвати оборону наших військ", - інформує Генштаб.

На оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції Сил оборони України в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. На херсонському напрямку протягом доби ворог провів 2 атаки позицій наших військ на лівому березі Дніпра.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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